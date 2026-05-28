Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась на 10 тысяч гектаров

Минувшие сутки выдались по-настоящему напряжёнными для сотрудников лесопожарных подразделений региона — они ликвидировали девять крупных термоточек общей площадью свыше 24 819 гектаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на утро 28 мая в субъекте зарегистрировано 11 очагов. Огнём охвачено 12 675 гектаров тайги, когда как сутками ранее возгорания действовали на площади 23 087 гектаров.
Согласно информации, предоставленной в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края, лесные пожары сейчас регистрируются в Хабаровском и имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном округе. На тушении задействовано 355 человек — это в том числе пожарные Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, а также парашютисты и десантники федерального резерва. Также привлечено 59 единиц техники, вертолёт Ми-8 и три самолёта Cessna-182.
Напомним, что согласно распоряжению № 235-р, которое подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, с 20 мая 2026 года в субъекте введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, вплоть до 31 мая действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств. Есть вероятность, что особые меры будут продлены вплоть до стабилизации обстановки.
— Главной причиной лесных возгораний в крае остаётся нарушение правил пожарной безопасности: более половины пожаров возникают по вине человека. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края настоятельно просит всех граждан более ответственно относиться к пожарной безопасности, с пониманием отнестись к установленным запретам и воздержаться от посещения лесов. Это поможет избежать большой беды, — подчеркнул замглавы Минлеса Владимир Кадыков.
Между тем, если нарушение правил пожарной безопасности будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.