В России планируют усовершенствовать техосмотр авто к 2028 году

Комплекс мер поручили разработать Минтрансу, МВД и Минсельхозу.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом, ТАСС ознакомился с деталями документа.

В соответствии с решением кабмина, Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена «разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». О результатах правительство ждет доклад в 2028 году.

При этом процесс усовершенствования не ограничится одним мероприятием: предполагается, что новые доклады смогут направляться в кабмин «при необходимости».

Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше четырех лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.