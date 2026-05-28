В Хабаровском крае за сутки потушили 52 пожара и 18 палов сухой растительности

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 52 техногенных пожара, 13 из них — в жилом секторе, а также на 18 возгораний сухой растительности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, один из вызовов поступил из Комсомольска-на-Амуре. На улице Гамарника в автокооперативе загорелся металлический гараж. Внутри горели деревянные полы на площади четыре квадратных метра. На момент прибытия расчёта двери были открыты. Огонь ликвидировали за 10 минут.
В Амурске пожарные выезжали на производственную базу на шоссе Машиностроителей. Внутри базы горели старые шпалы в штабелях, за территорией — мусор и стекловата. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, на тушение ушло два часа. Пострадавших нет.
В Хабаровске на улице Сарапульской горел мусор в металлическом контейнере и деревянная постройка рядом. Пожар на 10 квадратных метрах потушили за 25 минут. На проспекте 60 лет Октября возгорание возникло в пристройке к автосервису из сэндвич-панелей, пламя перекинулось на крышу. Площадь составила 50 квадратных метров, тушение заняло 1 час 45 минут. На переулке Осевом на частной территории горели деревянная веранда, перекрытия и пластиковая облицовка жилого дома, а также надворные постройки. Пожар на 65 квадратных метрах ликвидировали за полтора часа. Ещё один вызов — на улицу Ленина, где в моторном отсеке легковушки вспыхнул огонь. Возгорание на двух квадратных метрах потушили за девять минут. Во всех случаях пострадавших нет, причины устанавливают дознаватели МЧС.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 16 муниципальных образований края. По данным Дальневосточного УГМС, в Солнечном округе, районе имени Полины Осипенко, Комсомольском районе и местами в Комсомольске-на-Амуре сохраняется пятый, самый высокий класс пожарной опасности в лесах. В Хабаровске, Нанайском, имени Лазо, Ульчском, Хабаровском районах и ряде округов — четвёртый класс. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасатели привлекались три раза, на аварийно-спасательные работы — два раза. На маршрутах находятся две туристские группы из 16 человек.
