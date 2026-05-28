В Хабаровском крае за сутки потушили 52 пожара и 18 палов сухой растительности

В Хабаровске на улице Сарапульской горел мусор в металлическом контейнере и деревянная постройка рядом. Пожар на 10 квадратных метрах потушили за 25 минут. На проспекте 60 лет Октября возгорание возникло в пристройке к автосервису из сэндвич-панелей, пламя перекинулось на крышу. Площадь составила 50 квадратных метров, тушение заняло 1 час 45 минут. На переулке Осевом на частной территории горели деревянная веранда, перекрытия и пластиковая облицовка жилого дома, а также надворные постройки. Пожар на 65 квадратных метрах ликвидировали за полтора часа. Ещё один вызов — на улицу Ленина, где в моторном отсеке легковушки вспыхнул огонь. Возгорание на двух квадратных метрах потушили за девять минут. Во всех случаях пострадавших нет, причины устанавливают дознаватели МЧС.