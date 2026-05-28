Axios: США ликвидировали установку для запуска БПЛА и четыре дрона Ирана

Военные Соединённых Штатов ликвидировали установку для пуска беспилотных летательных аппаратов и четыре дрона-камикадзе Ирана, сообщает Axios.
«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил четыре дрона-камикадзе по американскому военному кораблю и торговому судну. Американские военные сбили эти беспилотники и атаковали ещё одну наземную иранскую установку для запуска дронов до того, как она успела произвести запуск», — написал журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X*.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Reuters, Соединённые Штаты нанесли удары по военному объекту Ирана, это связано с «угрозой своим войскам и судоходству в Ормузском проливе».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.