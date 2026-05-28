В Новосибирской области ко Дню защиты детей пройдет более 1000 мероприятий

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в Новосибирской области стартует масштабная программа мероприятий. Праздничная неделя, посвящённая детям и их родителям, начнётся 30 мая и продлится до 7 июня. Об этом сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в ходе пресс-конференции.
В рамках подготовки к летнему сезону в День защиты детей свою работу начнут 879 лагерей с дневным пребыванием. В этот же день по всей стране, включая регион, пройдёт всероссийская акция «Альбом лета», в ходе которой дети будут создавать фотоколлажи и рисунки, посвящённые своим планам на каникулы.
Ключевые события развернутся на нескольких площадках. В Центральном парке Новосибирска региональное отделение «Движения Первых» соберёт тысячи активистов для запуска летних проектов на площадке фестиваля детства и юности. Главным местом притяжения традиционно станет Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, где ожидается около 5 тысяч гостей. Также областные учреждения организуют площадки, посвящённые теме «Моё безопасное лето».
Кроме того, для 120 лучших воспитанников отрядов юных инспекторов движения заезд на областную профильную смену «Главная дорога» в Образовательный парк им. О. Кошевого. В течение 10 дней ребята будут участвовать в соревнованиях и мастер-классах.