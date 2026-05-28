Эксперт Кутарова: увеличение сверхурочной работы поможет легализовать переработки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Повышение сверхурочной работы в России в два раза поможет россиянам получить дополнительный доход, многие граждане готовы к переработкам. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«Многие работники действительно готовы к переработкам, и такая практика существовала и ранее, однако действующий лимит в 120 часов нередко приводил к тому, что часть фактически отработанного времени не оформлялась официально, вследствие чего работники теряли возможность получить дополнительный доход», — сказала Кутарова.
Это правило способно легализовать переработки и их обязательную оплату, в результате чего работники смогут получить ощутимую прибавку к зарплате, отметила эксперт.
Кроме этого, Кутарова подчеркнула, что увеличение лимита позволяет работодателям компенсировать кадровый дефицит без необходимости создания новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение лимита сверхурочных работ вдвое — до 240 часов в год при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением.