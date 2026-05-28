Технику из Хабаровского края показали военным Лаоса

Технику из Хабаровского края представили в Лаосе на курсе подготовки «Тайфун-2026». Багги, наземные роботизированные комплексы, квадроциклы и электромотоциклы показали военнослужащим Народной армии Лаоса, сообщили в правительстве региона.
Накануне российские военные прибыли в Лаос для подготовки специальных подразделений местной армии и участия в совместных учениях «Ларос-2026». На полигоне Академии сухопутных войск «Коммадам» прошла церемония открытия, после которой участникам показали технику, уже применявшуюся при выполнении боевых задач.
Среди представленных образцов — произведённые в Хабаровском крае багги и наземные роботизированные комплексы на гусеничном ходу. Также лаосским военным показали квадроциклы и мотоциклы с электроприводом, закупленные регионом для нужд армии при поддержке губернатора Дмитрия Демешина.
«Хабаровский край на системной основе помогает оснащать наши подразделения современной и надёжной техникой — это БПЛА, багги, самоходные роботизированные комплексы, произведенные у нас и уже хорошо зарекомендовавшие себя в зоне СВО», — отметил глава края.
Кроме хабаровской техники, участникам показа представили российские образцы стрелкового оружия, снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, а также средства радиоэлектронной борьбы. Начальник Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит высоко оценил возможности техники и поблагодарил российских военных за опыт, который они передадут бойцам.
Курс подготовки «Тайфун-2026» организовал Восточный военный округ для специальных подразделений Народной армии Лаоса. Полученные навыки военнослужащие затем применят на совместных российско-лаосских учениях «Ларос-2026», где отработают взаимодействие подразделений и действия при решении задач по борьбе с терроризмом.