Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина прокомментировала сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»

Казахстанка Елена Рыбакина высказалась о влиянии жары на свое поражение Юлии Стародубцевой на Открытом чемпионате Франции 2026 года, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

«Дело было не столько в жаре, сколько в том, как летел мяч и как погода влияла на него в этих условиях. Поскольку мяч становился очень легким, контролировать его было очень трудно», — отметила она.

Также казахстанку спросили, не является ли жара для нее особой проблемой, ведь обычно она хорошо ее переносит. «Думаю, все стараются как-то справляться с жарой, но она всегда разная — зависит от страны и других факторов. Я не думаю, что жара как-то серьезно повлияла на меня физически. Главная проблема была в том, что я не могла найти баланс, не могла найти правильный удар, и ошибок было просто слишком много», — заявила Рыбакина.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции 2026 года.