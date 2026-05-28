Рыбакина прокомментировала сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»

«Дело было не столько в жаре, сколько в том, как летел мяч и как погода влияла на него в этих условиях. Поскольку мяч становился очень легким, контролировать его было очень трудно», — отметила она.
Также казахстанку спросили, не является ли жара для нее особой проблемой, ведь обычно она хорошо ее переносит. «Думаю, все стараются как-то справляться с жарой, но она всегда разная — зависит от страны и других факторов. Я не думаю, что жара как-то серьезно повлияла на меня физически. Главная проблема была в том, что я не могла найти баланс, не могла найти правильный удар, и ошибок было просто слишком много», — заявила Рыбакина.
Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции 2026 года.