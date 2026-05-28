Сальдо: в Херсоне полиция помогает ВСУ и СБУ в преступлениях против гражданских

Губернатор Херсонской области заявил, что о масштабах подобных правонарушений говорить точно трудно.

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины часто зависят от ВСУ и СБУ и подыгрывают им в преступлениях против мирного населения Херсона. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что в подконтрольном Киеву Херсоне двое военных самовольно покинули часть в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловали мирную жительницу.

«О масштабах подобных преступлений говорить точно трудно. Правобережье удерживается Киевом, нормального независимого контроля там нет, люди боятся жаловаться. Но сообщения о давлении со стороны военных, облавах ТЦК, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой поступают постоянно. Украинские правоохранители в таких условиях часто зависят от военных и СБУ, а то и подыгрывают им», — отметил губернатор.

Случай с изнасилованием жительницы Херсона показывает высокий уровень распада дисциплины и безнаказанности в рядах ВСУ, добавил глава региона. «Сообщалось, что командование знало о самовольном оставлении части, но мер вовремя не приняло», — подчеркнул Сальдо.