Роспотребнадзор разработал тест для выявления нового типа Эболы

Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере МАХ.
В Роспотребнадзоре отметили, что тест-систему создали в кратчайшие сроки. Сейчас уже организовано ее производство. Разработка связана со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Предыдущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
Ранее стало известно, что Россия направит специалистов в Уганду из-за лихорадки Эбола.