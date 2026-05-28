Роспотребнадзор разработал тест для выявления нового типа Эболы

В Роспотребнадзоре отметили, что тест-систему создали в кратчайшие сроки. Сейчас уже организовано ее производство. Разработка связана со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.