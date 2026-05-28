В Хабаровском крае рейд МЧС закончился тушением горящей травы

В Советской Гавани профилактический рейд МЧС неожиданно закончился тушением пожара. Инспекторы заметили, как загорелись мусор и сухая трава, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло во время межведомственного патрулирования по городу. Старший дознаватель отдела надзорной деятельности Илья Нелюбов вместе с сотрудниками ГОЧС администрации увидел дым и пламя. Из-за сильного порывистого ветра огонь мог быстро уйти дальше.
На место вызвали пожарных краевой противопожарной службы. До прибытия дополнительных сил дознаватель взял ранцевый огнетушитель и помог бойцам сдержать пламя. Рядом стоял легковой автомобиль, и огонь мог перекинуться на машину, но её удалось отстоять.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают виновных. Серьёзных последствий удалось избежать, пострадавших нет.
В МЧС напомнили родителям, что во время школьных каникул детям особенно важно объяснять опасность игр с огнём. Брошенная спичка или подожжённая трава могут обернуться не только ущербом для чужого имущества, но и травмами для самих несовершеннолетних.