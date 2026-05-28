В Емельяново открыли новый спортивный зал для дзюдо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый спортивный зал для дзюдо «Заря» построен благодаря краевой субсидии в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Объект представляет собой быстровозводимую крытую конструкцию площадью более 400 кв. м. Внутри уложены два татами для тренировок, оборудованы две раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, тренерские и административные помещения, для зрителей предусмотрены скамейки.
Здесь будут проходить тренировки дзюдоистов, а также школьные и муниципальные соревнования. Использовать помещение можно круглогодично, отмечает пресс-служба крайспорта.
На новом спортивном объекте также планируют организовать дополнительные секции, чтобы сделать занятия единоборствами доступнее для жителей населенных пунктов округа. В планах и запуск бесплатных пробных занятий и мастер‑классов.
«Открытие зала “Заря” — это инвестиция в здоровье наших детей и будущее спорта в округе. Мы создаем условия, чтобы талантливые ребята могли тренироваться рядом с домом, расти как спортсмены и прославлять наш округ на соревнованиях самого высокого уровня», — подчеркнул глава Емельяновского муниципального округа Александр Походин.