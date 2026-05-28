Эксперт Головин: ветераны СВО сопровождают деятельность юнармейцев

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ветеранов спецоперации привлекают к работе с юнармейцами, они являются примером, на котором растут дети, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного штаба движения Герой России Владислав Головин.
«Мы всегда стараемся мотивировать участников специальной военной операции, кто готов взять на себя ответственность, сопровождать деятельность отряда, потому что детям нужен образ, на чьем примере расти. Тем, кто уже сегодня сопровождает по различным направлениям юнармейцев, мы выражаем глубочайшую благодарность, потому что понимаем, насколько это трудоемкая работа», — сказал он.
Головин пояснил, что в работе с детьми нужно постоянно общаться с ними, чтобы те были максимально проинформированы о том, что происходит в государстве, какие возможности открыты перед ними и какие направления они могут освоить.
«И кто, как не взрослый человек, им это подскажет? Ветераны СВО уже являются настоящим примером для юнармейцев в вопросе служения Отечеству», — заключил глава движения.
