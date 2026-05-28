Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» сфотографировали глухаря на токовище

Сотруднику национального парка «Шушенский бор» Сергею Чумакову удалось в Горном кластере охраняемой зоны снять токующего глухаря. В начале июня у птиц завершится активная фаза брачного периода, но пока самцы собираются на специальных токовищах, где дают настоящие «концерты». Глухарь — самая крупная птица из семейства тетеревиных отряда курообразных. В Горном кластере нацпарка это обычный оседлый вид. Токование птицы начинают рано утром, при этом раскрывают хвост широким веером, а голову и шею вытягивают почти вертикально. Во второй фазе песни у самца наступает временная физическая глухота. Токование сопровождается ожесточенными поединками с соперниками, в которых самцы могут получить серьезные травмы и даже погибнуть.