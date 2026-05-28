В Новосибирске депутаты утвердили имена трёх «Почетных жителей города»

Особое место в списке занимает Андрей Дмитриевич Крячков. Он родился в 1876 году в Ярославской губернии, в 1897 году поступил в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров имени императора Николая I, после окончания которого принял решение связать свою жизнь с Сибирью. Именно его проекты во многом сформировали архитектурный облик Новосибирска. Родоначальник сибирского архитектурного образования спроектировал десятки зданий, ставших визитными карточками города: Стоквартирный дом, Художественный музей, театр «Красный факел», Краеведческий музей и другие. Профессор Сибстрина воспитал сотни специалистов, и теперь его имя навсегда внесено в список почетных жителей столицы Сибири.