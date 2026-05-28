Минтранс РФ: между Россией и Танзанией запустят прямые авиарейсы

Между Россией и Танзанией будут запущены прямые рейсы, обслуживанием которых займется авиакомпания Air Tanzania, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании — Air Tanzania — на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании… “— сказал глава ведомства.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, полеты по этому маршруту начнутся 2 июля. Их будут выполнять три раза в неделю на самолётах Boeing 787 Dreamliner. Никитин уточнил, что первый рейс состоится, как только будет достигнута минимально необходимая загрузка.
Глава ведомства рассказал, что перед тем, как разрешить полеты в Россию, были проведены консультации на межгосударственном уровне с привлечением Минтранса. Он выразил благодарность танзанийской стороне за тесное и конструктивное взаимодействие.
