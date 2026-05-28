В Новосибирской области снимают уникальный фильм о кандерепской кадрили

С 26 по 28 мая в Новосибирской области работает московская съемочная группа, которая занимается созданием документального фильма о кандерепской кадрили. Этот традиционный парный танец, бытовавший в селе Кандереп Болотнинского района, признан уникальным объектом нематериального этнокультурного достояния России.