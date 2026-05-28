В Новосибирской области снимают уникальный фильм о кандерепской кадрили

С 26 по 28 мая в Новосибирской области работает московская съемочная группа, которая занимается созданием документального фильма о кандерепской кадрили. Этот традиционный парный танец, бытовавший в селе Кандереп Болотнинского района, признан уникальным объектом нематериального этнокультурного достояния России.
В рамках проекта «Хореографические танцевальные традиции Новосибирской области: кандерепская кадриль на сибирской свадьбе» команда, в которую входят режиссер Кристина Цыганская и консультант Наталия Котельникова, собирает визуальные и документальные материалы.
Съемки проходят в локациях, воссоздающих историческую атмосферу. Работа ведется на территории Музея живой старины «Алексеевская слобода», а также включает запись интервью со старожилами села Локти Мошковского района, которые являются живыми носителями традиции.
Ключевую роль в реконструкции танца и свадебного обряда играет семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Радоница». Участники коллектива, опираясь на архивные данные и воспоминания жителей, воссоздают аутентичные танцевальные фигуры и костюмы.
Проект, реализуемый при поддержке федеральных и региональных властей, призван стать важным шагом в сохранении культурного наследия Сибири и популяризации уникальных традиций региона.