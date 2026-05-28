Новосибирцам напомнили обновленные правила поступления в вузы в 2026 году

Одним из ключевых нововведений стало изменение порядка приема для выпускников колледжей и техникумов. С 2026 года они смогут поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена, проходя внутренние вступительные испытания. Однако это правило действует только в том случае, если выбранная специальность в вузе соответствует профилю уже полученного профессионального образования. Соответствие профиля будут определять сами учебные заведения. Если же выпускник среднего профессионального образования захочет сменить специальность, ему придется поступать в вуз по результатам ЕГЭ.