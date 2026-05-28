Новосибирцам напомнили обновленные правила поступления в вузы в 2026 году

Министерство образования и науки Российской Федерации обновило правила поступления в высшие учебные заведения в 2026 году. Изменения призваны привести порядок приема в соответствие с законодательством, которое приняли в течение 2025 года, а также учесть опыт приемной кампании прошлого учебного года. Об этом пишет ТАСС.
Одним из ключевых нововведений стало изменение порядка приема для выпускников колледжей и техникумов. С 2026 года они смогут поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена, проходя внутренние вступительные испытания. Однако это правило действует только в том случае, если выбранная специальность в вузе соответствует профилю уже полученного профессионального образования. Соответствие профиля будут определять сами учебные заведения. Если же выпускник среднего профессионального образования захочет сменить специальность, ему придется поступать в вуз по результатам ЕГЭ.
Серьезные корректировки внесли в систему целевого обучения. С 2026 года целевая квота будет устанавливаться с учетом конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Каждое целевое место закрепят за определенным заказчиком. Это поможет более точно планировать подготовку кадров и увеличит заполняемость целевых мест. Кроме того, изменится порядок перераспределения незаполненных мест целевой, особой и отдельной квот. Вакантные места целевой и особой квоты для бакалавриата и специалитета передадут в отдельную квоту. А незаполненные целевые места в магистратуре сразу станут основными бюджетными местами.
Несмотря на популярность подачи заявлений через «Госуслуги», этот способ не станет единственным. Абитуриенты по-прежнему смогут подавать документы лично в приемных комиссиях или отправлять их по почте. Однако подачу заявлений через информационные системы самих вузов с 2026 года упраздняют.