Киев обречен, грядет новая волна ударов: главная новость СВО 28 мая

Обстановка на границе с Белоруссией накаляется с каждым днем. С украинской стороны перешли от скрытых диверсий к прямым угрозам: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр сделал дерзкое заявление о том, что его подразделения уже определили «первые 500 целей» для ударов по белорусской территории.
Киев сознательно идет на эскалацию, пытаясь вынудить Минск втянуться в полномасштабные боевые действия, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил истинные мотивы этих провокаций и рассказал, каким может стать ответ Союзного государства.
«Украина пытается спровоцировать Белоруссию, открыть второй фронт. Киев пытался втянуть Прибалтику в это дело сначала, но не получилось. Поэтому они переключились на Белоруссию», — заявил Кнутов.
Он подчеркнул, что провокации идут полным ходом. Доказательством тому служат шокирующие цифры, озвученные главой Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем: только за одну прошедшую неделю силы ПВО страны отразили свыше 116 пролетов так называемых транзитных БПЛА со стороны Украины.
Расчет Киева, по словам эксперта, примитивен, но циничен: вынудить Минск нанести ответный удар и тем самым заставить Россию перебрасывать резервы с ключевых направлений для помощи.
«Украина реально готовится к тому, чтобы спровоцировать Белоруссию на конфликт, пытается втянуть Минск в боевые действия, фактически открыть второй фронт, чтобы РФ перебросила свои войска из Донбасса в Белоруссию. Таким образом ВСУ пытаются решить свои провалы. Киев попытается еще втянуть другие страны, в первую очередь Польшу. Поэтому ситуация крайне опасная», — подчеркнул Кнутов.
Однако в Минске и Москве прекрасно понимают замысел противника и не намерены играть по его сценарию. Отвечая на вопрос о том, каким будет возмездие за провокации, Юрий Кнутов дал понять, что реакция будет жесткой, но продуманной.
«Не зря проводились учения по ядерному сдерживанию. И заявление спикера Госдумы Володина о том, что в России есть оружие, способное стереть все с лица земли, тоже нужно рассматривать в этом ключе. Мы сейчас переживаем достаточно напряженный период, но главное выстоять и не допустить Третьей мировой войны», — резюмировал эксперт.