Рестораны, салоны и ТЦ массово закрываются

Первые месяцы 2026 года стали для Владивостока временем невосполнимых потерь. Улицы, ещё недавно полные вывесок привычных ресторанов и магазинов, теперь встречают запертыми дверями и листами фанеры на витринах. Вслед за культовым японским рестораном «Городовой», проработавшим с 2004 года, свои двери закрывают десятки предприятий. С рынка уходят те, кто формировал облик города последние два десятилетия.
«К сожалению, 28 февраля — последний день работы», — объявила команда «Городового», навсегда прощаясь с гостями. Это не просто закрытие ресторана — это уход целой эпохи.
Культовые потери и эпоха «нулевых».
Наиболее болезненный удар по гастрономической памяти города нанёс уход ресторана японской кухни «Городовой». Открывшись в 2004 году, он стал для многих символом «нулевых» — местом первых свиданий и знакомства с японской кухней. Ресторан пережил несколько переездов и даже снос здания в 2022 году, но возродился в отеле Novotel. Однако на этот раз, как сообщается в соцсетях, «культурный код, выстроенный за двадцать лет, окончательно уходит из городской повседневности».
Вслед за гастрономией осыпается и сфера торговли. С карты города исчез магазин одежды «Бульвар», проработавший 17 лет, а также популярные точки сети «Домотехника» (на Крыгина и в ТЦ «Черёмушки»). Уходят те, кто десятилетиями был частью повседневной жизни горожан.
Торговые центры под замком: суды, приставы и МЧС.
2026 год ударил и по крупным торговым площадкам. Под особый пресс попали объекты, связанные с «империей» ОПГ «Трифоновские». Торговый центр «Школьная», который до октября 2025 года принадлежал бизнес-империи лидера группировки Александра Ясина, был закрыт по решению суда. Причина — не шутки конкурентов, а грубейшие нарушения пожарной безопасности. Прокуратура выявила проблемы с эвакуационными выходами и неисправность систем противопожарной защиты.
«Повторная проверка установила, что часть существенных нарушений собственником не устранена, а угроза жизни и здоровью людей сохранилась», — заявили в надзорном ведомстве.
После того как владельцы так и не исправили ситуацию, суд опечатал здание. Та же участь постигла и другие объекты: торговые центры «Кристалл» и «Виктория» также закрыты до устранения нарушений. Судьба рынка на Спортивной, с которого уже много лет вытесняют торговцев, тоже близится к финалу — территорию готовят под комплексное развитие.
Налоги, аренда и выбор «еда или ресницы».
В то время как ТЦ закрывают за нарушения, малый и средний бизнес задыхается от экономической нагрузки. Предприниматели, опрошенные журналистами, называют три главные причины кризиса: рост арендной платы, удорожание материалов и снижение покупательской способности.
Фермерские магазины сыров «Solo», которые закрылись 13 апреля, — яркий пример. Их директор Андрей Пахомов рассказал, что бизнес «исчерпал все резервы». Компания оказалась в долговой яме из-за кредитов под 24% годовых и не смогла пережить падение спроса.
Бьюти-сфера переживает настоящий коллапс. Закрылся салон премиум-класса Teperikova Hair Studio, а известный блогер-предприниматель Екатерина Баринова («Калинка») выразила общее настроение отрасли.
«Когда начался ковид, было страшно, но в сравнении с тем, что происходит сейчас, у меня такое чувство, что ковид — это просто утренник в саду. Сейчас клиенты выбирают: либо поесть, либо пойти на процедуру», — отметила Екатерина Баринова.
Мастера отмечают, что услуги красоты превратились для некоторых в роскошь.
Налоги, закон о маркетплейсах и интернет-гиганты.
Ключевой удар, по мнению владельцев бизнеса, пришёлся на налоговую реформу, вступившую в силу с 1 января. Алеся Теперикова, закрывшая свой салон, связывает закрытие именно с этим: с 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС 22%, а также выросли прочие налоги.
При этом традиционная розница проигрывает и маркетплейсам. Покупатель, привыкший к гибридному шоппингу, уже не вернётся к чисто офлайн-модели.
«Выросло новое поколение потребителей. Магазины превращаются в шоу-румы, где можно “пощупать” товар, а основные продажи уходят в онлайн», — рассказал основатель «Домотехники» Виталий Дубовой.
Karl Lagerfeld закрывается в ТЦ «Калинка Молл». А также в апреле закрылся магазин спортивной одежды «Наприседала».
«Меня зовут Анна, и 6,5 лет назад я создала этот магазин. Это было не просто про одежду, а про уверенность, про силу и любовь к себе. Сейчас эта глава закрывается», — поделилась в социальных сетях владелица магазина «Наприседала» Анна.
Также уже начали закрываться и другие культовые места, например музей «Гайдзин». Во Владивостоке закрывается музей японской автокультуры JDM «Гайдзин», который работает в помещении бывшего бомбоубежища на улице Нейбута. Об этом сообщил Telegram-канал основателя проекта Виктора Олейника. Причиной он назвал отсутствие подходящего помещения и ресурсов для того, чтобы продолжать работу музея в нынешнем формате. Основатель музея в своих социальных сетях объяснил, что решение о закрытии приняли спокойно и осознанно, с уважением к тому пути, который проект прошёл.
«Мы закрываемся не потому, что закончилась идея или пропал интерес. Причина проста — отсутствие должного помещения и ресурсов, которые позволили бы музею продолжать работу в необходимом формате. Но мы не воспринимаем это как поражение. Всё, что было создано за это время, уже стало частью истории. История музея заканчивается, но ценность того, что было сделано вместе, остаётся. Это главное», — отметил создатель музея «Гайдзин» Виктор Олейник.
«Клиент уходит не из-за кризиса, а из-за потерянной связи».
Сегодня мы видим, как закрываются привычные городские локации — любимые рестораны, кафе, магазины, салоны красоты. Президент ООО «Бабич и Партнёры», автор проекта «Управление лояльностью клиентов» Инесса Бабич рассказала, связано ли это только с ростом налогов и аренды, или все-таки мы наблюдаем глобальный сдвиг в культуре потребления.
«Можно я отвечу как клиент — потребитель услуг? Наша компания специализируется на брендинге в премиальном сегменте, и для него сегодня тоже есть свои испытания. Но приведу простой и понятный всем пример. По трассе Владивосток — Хабаровск, в Надеждинском районе, есть знаменитое придорожное кафе с молниеносным обслуживанием, вкусной и свежей едой и приветливым деревенским: “А пирожки вкусные вы же не купили? А компотик в дорогу?” Там можно встретить министров, миллионеров и туристов. Почему это кафе не закрывается, даже с ростом налогов? Мне кажется иногда, что это кафе не знает слова “вызовы времени”. Потому что если их попросить приготовить что-то особенное, они с радостью и любовью это делают. Никогда не скажут: “Этого нет в меню”, — отметила Инесса Бабич.
Инесса подчеркнула, что всё индивидуально. Но есть общее, что ценят все: харизма и личный вклад владельцев, их интерес и стремление, сервис, креатив, стандарты и правила в компании, ценности и любовь к своему делу и клиентам.
По мнению Инессы, изменились жизненные приоритеты и запросы людей. Старые бизнес-модели больше не попадают в их образ жизни. Люди хотят ЗОЖ, вкусно, сервис, соотношение цены и качества. Спокойнее относятся к брендам и роскоши. Ценят время, сервис и просто человеческое отношение. Во-вторых, важно слушать и слышать своих клиентов.
В ресторанах, кафе и салонах красоты очень громкая музыка — нужно напрягать голос, чтобы поговорить, и тебе уже хочется поскорее уйти. На просьбу сделать потише отвечают: «У нас так сказал владелец, это его любимая музыка». В одном ресторане спрашиваю у менеджера: «Почему у вас так душно и жарко?» Она с полной серьёзностью отвечает: «Ребята-официанты в футболках, и им же холодно».
«К сожалению, многие собственники не общаются с клиентами, не выходят в зал, не встречают и не провожают гостей, не встают за прилавок — считают, что им это не нужно, они же владельцы. Или не прислушиваются к запросам, не смотрят новости, не посещают мероприятия, не обучаются и не хотят развиваться и меняться. А как многие менеджеры и администраторы разговаривают по телефону? С величием королей. А устаревшая модель “скидка” уже вызывает раздражение — это воспринимается как само собой разумеющееся, а клиенту хотелось бы креатива и позитива. Часто причиной закрытия становится неэффективный маркетинг и плохой сервис. В-третьих, многие давно хотели продать, закрыть, что-то изменить. И это просто повод сейчас — рост налогов и аренды. Не имею права давать советы людям, у которых разная история, мнение, ситуация. Скажу одно. У нас дома появился новый актуальный постер с надписью: “Ты не проиграл, если ошибся. Ты проиграл, когда сдался”. Смотрю на него каждый день», — дополнила Инесса Бабич.
Волна закрытий во Владивостоке оказалась многогранной. Где-то бизнес уходит из-за масштабной «зачистки» рынка от недобросовестных владельцев и нарушителей пожарной безопасности, освобождая место для цивилизованной торговли. Где-то закрываются знаковые места, не выдержавшие конкуренции с новыми форматами.
Привычный городской пейзаж меняется на глазах. Пока одни игроки навсегда прощаются с клиентами, другие пытаются выжить, сокращая ассортимент и переходя в онлайн.