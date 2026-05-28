Рестораны, салоны и ТЦ массово закрываются

«Можно я отвечу как клиент — потребитель услуг? Наша компания специализируется на брендинге в премиальном сегменте, и для него сегодня тоже есть свои испытания. Но приведу простой и понятный всем пример. По трассе Владивосток — Хабаровск, в Надеждинском районе, есть знаменитое придорожное кафе с молниеносным обслуживанием, вкусной и свежей едой и приветливым деревенским: “А пирожки вкусные вы же не купили? А компотик в дорогу?” Там можно встретить министров, миллионеров и туристов. Почему это кафе не закрывается, даже с ростом налогов? Мне кажется иногда, что это кафе не знает слова “вызовы времени”. Потому что если их попросить приготовить что-то особенное, они с радостью и любовью это делают. Никогда не скажут: “Этого нет в меню”, — отметила Инесса Бабич.