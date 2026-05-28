«Ращу клубнику»: вернувшийся с СВО сын Шукшиной Макар рассказал о своих планах

28‑летний сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин после возвращения со спецоперации в апреле этого года уже снялся в сериале и занялся садоводством. Он рассказал о своих планах на премьере проекта «История его служанки».
Касаткин отметил, что самостоятельно сделал «движение в карьере», которую планирует развивать, а родители, по его словам, могут помочь, если увидят «плоды честного труда».
— Ращу клубнику в огороде. Живу за городом, люблю землю, — рассказал он изданию Voice.
24 мая дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, что прибегала к пластическим операциям и коррекции контуров лица и тела посредством пересадки жировой ткани, но после этого стала заниматься в спортзале. Она отметила, что наблюдает у многих людей нежелание работать над собой и своим телом.
В апреле Мария Шукшина раскритиковала современный российский кинематограф за обилие сказочных сюжетов. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Семь верст до рассвета». По ее мнению, преобладание вымышленных историй негативно влияет на детей, формируя у них безответственное отношение к жизни.