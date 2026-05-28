В Красноярске часть «Зеленого берега» закроют для посещения из-за провалов грунта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Часть общественного пространства «Зеленый берег» в микрорайоне Зеленая Роща временно закроют для посетителей из-за угрозы новых провалов грунта.
На этой неделе на территории установят ограждение, которое ограничит доступ к детской и спортивной площадкам, зоне с качелями, площадке для выгула собак и другим объектам.
При этом прогулочные и велосипедные дорожки вдоль проспекта Ульяновский останутся открытыми. Также красноярцы смогут пользоваться инфраструктурой со стороны жилых домов.
Решение о закрытии приняли после обследования территории. Специалисты выяснили, что в грунте идут естественные процессы, которые могут привести к появлению новых провалов. Первые такие участки обнаружили еще весной прошлого года.
Сейчас на основе проведенных исследований готовится проект укрепления территории. После этого определят стоимость работ и источник финансирования. По предварительным оценкам, приступить к укреплению смогут не раньше следующего лета.