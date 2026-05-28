Развожаев: военные РФ отражают атаку ВСУ в Севастополе

Российские военные отражают атаку Вооружённых сил Украины в Севастополе, ликвидирован один беспилотный летательный аппарат, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит один БПЛА в районе Северной стороны», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.