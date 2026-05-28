Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает вести боевые действия и отказываться от мира по заданию Запада, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, издание The Economist со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий.
При этом российская сторона не раз заявляла о готовности вести переговоры для заключения мира. Российский президент Владимир Путин 9 мая отметил, что конфликт близится к завершению.
Скачко не исключил, что Зеленский продолжает вести боевые действия еще и по личным причинам. Среди которых попытка с помощью коррупционных схем заработать побольше денег, а также осознание печального исхода событий в случае отстранения от власти.
«Сможет ли Украина воевать еще 2−3 года? Зависит от возможностей Запада поддерживать страну на плаву и противостоять усилиям России. Сама Украина, если останется без помощи Запада, продержится не больше пары недель. Кроме того, продолжать ведение боевых действий, продержаться еще 2−3 года — это задание Украине от Запада. Может быть, с той целью, чтобы Европа восстановила свой ВПК, свою армию, подготовилась к войне в союзе с НАТО против РФ», — пояснил эксперт.
