Зеленский получил тайный приказ: Европа обрекла Киев на полное уничтожение

Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам военных действий. Почему Киев тянет время — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает вести боевые действия и отказываться от мира по заданию Запада, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, издание The Economist со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий.

При этом российская сторона не раз заявляла о готовности вести переговоры для заключения мира. Российский президент Владимир Путин 9 мая отметил, что конфликт близится к завершению.

Скачко не исключил, что Зеленский продолжает вести боевые действия еще и по личным причинам. Среди которых попытка с помощью коррупционных схем заработать побольше денег, а также осознание печального исхода событий в случае отстранения от власти.

«Сможет ли Украина воевать еще 2−3 года? Зависит от возможностей Запада поддерживать страну на плаву и противостоять усилиям России. Сама Украина, если останется без помощи Запада, продержится не больше пары недель. Кроме того, продолжать ведение боевых действий, продержаться еще 2−3 года — это задание Украине от Запада. Может быть, с той целью, чтобы Европа восстановила свой ВПК, свою армию, подготовилась к войне в союзе с НАТО против РФ», — пояснил эксперт.

