В Красноярске впервые прошла акция «В соснах шепчет хроника героя»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе Красноярска на ул. Краснодарской высадили 10 пушистых сосен, каждая из которых посвящена одному из погибших на СВО бойцов-красноярцев.
Рядом с юными сосенками установлены таблички с QR-кодами, через которые любой человек со смартфоном может войти на страницу хроники героев, где отображена биография, фотографии и история их подвига.
Подробно об идее и реализации этой уникальной акции поведала организатор, председатель общественного объединения «Za СВОих» Валентина Воронцова.
"Мы проводим благотворительную акцию — отдавая дань памяти павшим бойцам СВО. На аллее возле сквера журналистов собрались родственники погибших бойцов, члены военно-патриотического клуба, ученики 1-й школы и просто неравнодушные люди.
При посадке каждой сосенки возле неё устанавливалась именная табличка павшего бойца. Это своего рода небольшая книга — хроника: биография, фотография и награды бойца. Ведь просто табличка с именем и фамилией бойца не даёт никакой информации о нём. Теперь люди, проходящие мимо, смогут узнать подробности о погибшем бойце, посмотреть ему в глаза через фотографии и почувствовать его мужество и героизм.
Пусть эти деревца, которые будут выращены с любовью, большой душой и уважением, напоминают нам о мужестве наших бойцов-героев", — сказала Валентина.
Место акции для посадки выбрано очень удобно: рядом расположены 1-я и 5-я школы, поэтому здесь всегда много детей. Каждый ребёнок сможет узнавать о героях через десятилетия.
Перед участниками акции выступила и мама одного из погибших бойцов — Ирина Шевчук: "Невозможно не уважать память человека, вставшего на защиту своей Родины. Откликнувшись на призыв Президента, в тяжёлые дни для своей страны простые ребята, обычные парни, в один миг стали войнами. Они не струсили и не убежали. В самые тяжёлые моменты жизни они оставались верными своему выбору, воинскому долгу и чести. В боях они отдали жизни за то, что бы мы сегодня могли стоять под этим небом и вокруг нас не рвались бы снаряды.
Это великое горе! Казалось бы, в таком привычном для нас современном мире, который мы привыкли считать цивилизованным, вдруг на войне потерять своего сына, отца, брата, мужа. Это великое горе и великая гордость быть матерью, дочерью, братом, сестрой, женой защитника, отдавшего жизнь за каждого из нас. Низкий поклон бойцам, которые сегодня продолжают оставаться в окопах и продолжают отстаивать интересы нашей страны и государства".
В акции приняли участие и пожарники МЧС, которые подавали воду для первого полива сосёнок.
