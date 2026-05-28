Стала известна стоимость билетов на авиашоу на аэродроме Мочище

Организаторы мероприятия предупредили, что по мере приближения даты цена на билеты будет возрастать. На официальном сайте шоу сообщается, что базовый вариант билетов предусматривает стоячие места и стоит 500 рублей.
В то же время предлагаются премиальные пакеты, включающие гостевой въезд, охраняемую территорию, парковку на аэродроме, удобные сидячие места под навесом и отдельные санузлы за 10 тысяч.
Как и в прошлые годы, на авиашоу в Мочище примут участие пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Кроме того, зрителей ожидают показательные прыжки с парашютом, парад исторической авиатехники и выступление дронов.
Юбилейный XV фестиваль «Вива Авиа!» состоится 1 и 2 августа.
Татьяна Картавых