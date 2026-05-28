Стала известна стоимость билетов на авиашоу на аэродроме Мочище

В Новосибирске стартовало распространение билетов на авиашоу «Вива Авиа!». Стоимость варьируется от 500 до 10 тысяч рублей.

Источник: НДН.ИНФО

Организаторы мероприятия предупредили, что по мере приближения даты цена на билеты будет возрастать. На официальном сайте шоу сообщается, что базовый вариант билетов предусматривает стоячие места и стоит 500 рублей.

В то же время предлагаются премиальные пакеты, включающие гостевой въезд, охраняемую территорию, парковку на аэродроме, удобные сидячие места под навесом и отдельные санузлы за 10 тысяч.

Как и в прошлые годы, на авиашоу в Мочище примут участие пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Кроме того, зрителей ожидают показательные прыжки с парашютом, парад исторической авиатехники и выступление дронов.

Юбилейный XV фестиваль «Вива Авиа!» состоится 1 и 2 августа.

Татьяна Картавых