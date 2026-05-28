В Европе прошел флешмоб музыкантов из Казахстана

Казахстанские мастера искусства выбрали главную площадь Люксембурга, чтобы познакомить публику с богатым культурным наследием Казахстана. Об этом передает «Qazaqstan.TV».
«Под открытым небом жители и гости Люксембурга увидели красочный концерт казахстанских артистов», — говорится в репортаже.
Европейцы не скрывали своего восхищения профессиональным мастерством музыкантов и звучанием национальных инструментов, щедро одаривали артистов аплодисментами и фотографировались с ними на память. Так, казахстанские артисты исполнили песни Абая и Шамши, а также представили национальные кюи и танцы.
«Потрясающий концерт. Мне очень понравились песни и танцы. Национальные костюмы у вас невероятно красивые. Я рада, что увидела такую красоту. Это еще больше усилило мой интерес к Казахстану», — подчеркнула жительница Люксембурга Малу Роне.
27 мая в Астане народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отметила 50-летие творческой деятельности большим семейным концертом.