Смерть Лютого: русские летучие тараны начали охоту на дроны, бьющие по РФ

Российские зенитные дроны нацелены на уничтожение наиболее опасных БПЛА противника, отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, комментируя ликвидацию нескольких тяжелых боевых беспилотников ВСУ в Сумской области российскими БПЛА путем тарана.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru, эксперт перечислил приоритетные задачи для российских дронов-перехватчиков в воздухе.
«Чаще всего зенитными дронами уничтожают дроны-камикадзе ВСУ, атакующие территорию нашей страны: “Лютый”, FPV, различные другие аппараты, например, “Чаклун”. Кроме того, уничтожаются и тяжёлые дроны мультироторного типа — весь этот подкласс, куда попадают “Баба Яга”, “Вампир” и подобные им», — сообщил Кондратьев.
По его словам, борьба с этими аппаратами в зоне специальной военной операции решает целый комплекс задач.
«В зоне СВО их задачи таковы: во-первых, уничтожение разведывательных дронов противника — то есть создание помех для ведения им оптической и ночной тепловизионной разведки; во-вторых, уничтожение вражеских дронов-камикадзе самолётного типа и тяжёлых дронов типа “Баба Яга”. Последние могут заниматься дистанционным минированием, работать как бомбардировщики или как средства доставки грузов на крайние позиции, куда трудно добраться», — подчеркнул Кондратьев.
Особое значение, отметил эксперт, имеет подрыв линий снабжения противника.
«Наши операторы работают в том числе и по отсечению линий снабжения противника — доставке продуктов, медикаментов и боеприпасов», — подытожил Кондратьев.
Как сообщалось, российские операторы БПЛА воздушным тараном поразили несколько тяжелых боевых беспилотников ВСУ на сумском направлении. По целям отработали расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север». Вражеские беспилотные летательные аппараты направлялись к позициям ВС РФ, но были своевременно выявлены и ликвидированы в воздухе. По данным Минобороны РФ, поражение выявленных целей позволило сорвать разведывательные и ударные планы противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке.