Смерть Лютого: русские летучие тараны начали охоту на дроны, бьющие по РФ

Военный эксперт Кондратьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru перечислил приоритетные задачи и цели для российских дронов-перехватчиков в воздухе. Российские операторы протаранили несколько тяжелых боевых беспилотников ВСУ на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские зенитные дроны нацелены на уничтожение наиболее опасных БПЛА противника, отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, комментируя ликвидацию нескольких тяжелых боевых беспилотников ВСУ в Сумской области российскими БПЛА путем тарана.

В эксклюзивном комментарии для aif.ru, эксперт перечислил приоритетные задачи для российских дронов-перехватчиков в воздухе.

«Чаще всего зенитными дронами уничтожают дроны-камикадзе ВСУ, атакующие территорию нашей страны: “Лютый”, FPV, различные другие аппараты, например, “Чаклун”. Кроме того, уничтожаются и тяжёлые дроны мультироторного типа — весь этот подкласс, куда попадают “Баба Яга”, “Вампир” и подобные им», — сообщил Кондратьев.

По его словам, борьба с этими аппаратами в зоне специальной военной операции решает целый комплекс задач.

«В зоне СВО их задачи таковы: во-первых, уничтожение разведывательных дронов противника — то есть создание помех для ведения им оптической и ночной тепловизионной разведки; во-вторых, уничтожение вражеских дронов-камикадзе самолётного типа и тяжёлых дронов типа “Баба Яга”. Последние могут заниматься дистанционным минированием, работать как бомбардировщики или как средства доставки грузов на крайние позиции, куда трудно добраться», — подчеркнул Кондратьев.

Особое значение, отметил эксперт, имеет подрыв линий снабжения противника.

«Наши операторы работают в том числе и по отсечению линий снабжения противника — доставке продуктов, медикаментов и боеприпасов», — подытожил Кондратьев.

Как сообщалось, российские операторы БПЛА воздушным тараном поразили несколько тяжелых боевых беспилотников ВСУ на сумском направлении. По целям отработали расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север». Вражеские беспилотные летательные аппараты направлялись к позициям ВС РФ, но были своевременно выявлены и ликвидированы в воздухе. По данным Минобороны РФ, поражение выявленных целей позволило сорвать разведывательные и ударные планы противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше