На трассе Красноярск — Енисейск начался капитальный ремонт участка через поселок Шапкино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На трассе Красноярск — Енисейск в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался капитальный ремонт участка с 225 по 226 км, который проходит транзитом через поселок Шапкино.

Подрядчик уложит два слоя нового асфальта, отсыплет обочины, устроит тротуары, смонтирует водоотводную систему, установит барьерное ограждение, знаки и нанесет разметку.

Участок небольшой, но важный для местных жителей — от них поступали обращения о состоянии этой дороги, отмечает пресс-служб краевого минтранса.

Кроме того, за счет средств на содержание дорог на трассе обновят асфальтобетонное покрытие. Всего заменят 28 км на девяти участках: с 16 по 22 км, с 48 по 51 км, с 53 по 56 км, со 163 по 164 км, со 174 по 175 км, с 215 по 217 км, с 232 по 234 км, с 275 по 276 км и с 295 по 300 км. Работа уже началась. Также выполняется ямочный ремонт.