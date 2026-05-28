Партию из 25 тысяч зараженных импортных цветов уничтожат в Приморье

Опасного карантинного вредителя обнаружили при досмотре груза на границе.

Источник: Комсомольская правда

На фитосанитарном контрольном посту «Полтавский» инспекторы не пропустили в страну крупную партию импортных растений из Китая. Специалисты Россельхознадзора нашли в свежих цветах опасного карантинного вредителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Проверка прошла 25 мая. Инспекторы досмотрели партию из 43,8 тысячи срезов цветов, предназначенную для отправки на предприятие в Биробиджане. Во время осмотра специалисты взяли образцы растений с подозрительными признаками поражения и отправили их в лабораторию.

Анализы показали, что 25,6 тысячи цветов, среди которых были гвоздики, кустовые розы, пионы и хризантемы, заражены западным цветочным трипсом. Этот вредитель быстро размножается, высасывает из растений соки и переносит опасные вирусные заболевания.

«Больше всего оказалось пораженных трипсом гвоздик (7,5 тысячи штук), кустовых роз (4,7 тысячи штук) и хризантем (4,4 тысячи штук)», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство официально запретило ввоз зараженной части партии на территорию России. Собственник груза принял решение полностью уничтожить забракованные цветы.