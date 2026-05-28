Первоклассник отравился бензином в школе в Актюбинской области

В школе произошел инцидент: мальчик спустился в подвал и нашел емкость с неизвестной жидкостью. Он выпил ее, после чего учительница заметила, что от ребенка пахнет бензином. На ее расспросы мальчик рассказал о произошедшем.
Мальчик досидел до конца занятий, но дома ему стало плохо: началась рвота. Мама отвела сына в больницу, где ему промыли желудок и направили в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Ребенок прошел курс лечения и уже выписался. В управлении образования подтвердили факт госпитализации 7-летнего мальчика после случайного употребления жидкости с запахом бензина.