Первоклассник отравился бензином в школе в Актюбинской области

Первоклассник во время большой перемены отравился бензином в Актюбинской области — в управлении образования подтвердили данный факт, пишет «Диапазон».

Источник: Nur.kz

В школе произошел инцидент: мальчик спустился в подвал и нашел емкость с неизвестной жидкостью. Он выпил ее, после чего учительница заметила, что от ребенка пахнет бензином. На ее расспросы мальчик рассказал о произошедшем.

Мальчик досидел до конца занятий, но дома ему стало плохо: началась рвота. Мама отвела сына в больницу, где ему промыли желудок и направили в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ребенок прошел курс лечения и уже выписался. В управлении образования подтвердили факт госпитализации 7-летнего мальчика после случайного употребления жидкости с запахом бензина.