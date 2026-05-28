Агроном объяснил, как садоводам спасти деревья от черных гусениц

На деревьях и кустарниках садоводы могут заметить маленьких черных опушенных гусениц на паутинках. Агроном тюменского Россельхозцентра Иван Григорьев рассказал, как бороться с вредителем и не потерять урожай. Его советы приводит Вслух.ру.
По словам специалиста, под такое описание подходят гусеницы непарного шелкопряда. Обычно бабочки откладывают яйца на коре летом, поэтому агроном советует проводить обработку деревьев раствором мочевины с медным купоросом в конце марта или начале апреля.
Сейчас гусеницы активно поедают листву. Спасти растения можно с помощью биологических препаратов: Фитоверм или Лепидоцид. Они безопасны для пыльцы и не вредят насекомым-опылителям. После цветения лучше использовать контактные препараты на основе циперметрина — они держатся на листьях до 20 дней, если не будет дождей.
Собирать гусениц вручную почти бесполезно: их слишком много, к тому же они токсичны. При любой обработке агроном советует не забывать про перчатки и маску.
