Дамир Шаймарданов останется в составе хабаровского «Амур» ещё на сезон

Вратарь Дамир Шаймарданов подписал двухсторонний контракт с руководством хабаровского хоккейного клуба «Амур». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно условиям соглашения, спортсмен будет защищать ворота «тигров» ещё один игровой год. Новый сезон станет для вратаря третьим в составе «Амура».
Дамир Шаймарданов родился 23 марта 1999 года в Уфе, воспитанник школы «Салавата Юлаева». В системе уфимцев он прошёл путь от молодёжного «Толпара» до основы, также играл в ВХЛ за «Торос». В КХЛ дебютировал в сезоне 2018/2019. Вратарь вошёл в состав «тигров» в 2024 году — с того времени он отыграл 28 матчей (один из них на ноль) с процентом отражённых бросков 91,4.
Спортивные аналитики оценивают Шаймарданова неоднозначно. Так, в плюсы записывают хорошую реакцию вратаря на добиваниях и умение сыграть «на пятачке» в плотную, а в минусы — недостаточную стабильность, слабую игру на выходах (особенно при вбрасываниях за ворота), а также психологические провалы после пропущенной шайбы.
Напомним, ранее стало известно о заключении нового годового контракта с защитником Егором Рыковым. Квотербек провёл за «тигров» 22 матча, по итогам которых положил в свою личную копилку 9 очков (1 гол+8 результативных пасов). Кроме того, выступать за «Амур» продолжат Рауль Акмальдинов, Егор Воронков, Александр Филатьев, Кирилл Ураков, Олег Ли и Кирилл Петьков.