Дамир Шаймарданов останется в составе хабаровского «Амур» ещё на сезон

Дамир Шаймарданов родился 23 марта 1999 года в Уфе, воспитанник школы «Салавата Юлаева». В системе уфимцев он прошёл путь от молодёжного «Толпара» до основы, также играл в ВХЛ за «Торос». В КХЛ дебютировал в сезоне 2018/2019. Вратарь вошёл в состав «тигров» в 2024 году — с того времени он отыграл 28 матчей (один из них на ноль) с процентом отражённых бросков 91,4.