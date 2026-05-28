В Пермском крае 28 мая ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В региональном управлении МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели советуют не бросать непотушенные окурки и спички в сухую траву, не разводить костры возле зданий и в лесопарковых зонах, а также не оставлять на улице стеклянные бутылки и осколки, которые могут стать причиной возгорания под солнечными лучами.