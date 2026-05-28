В Советской Гавани дознаватель МЧС помог тушить пожар прямо во время рейда

В Советской Гавани Хабаровского края профилактический рейд сотрудников МЧС и администрации неожиданно обернулся реальной борьбой с огнём. Дознаватель вместе с пожарными тушил сухую траву и спас припаркованный автомобиль. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с началом пожароопасного сезона сотрудники Государственного пожарного надзора совместно с представителями других надзорных органов и администраций муниципалитетов ведут постоянную профилактическую работу. Они патрулируют территории и выявляют нарушителей требований особого противопожарного режима. Один из таких межведомственных рейдов проходил в Советской Гавани.
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам Илья Нелюбов вместе с работниками ГОЧС администрации муниципального округа стали свидетелями возгорания мусора и сухой растительности. При сильном порывистом ветре возникла угроза быстрого распространения пламени. Медлить было нельзя.
На вызов уже мчалось отделение краевой противопожарной службы, но дознаватель не стал дожидаться прибытия дополнительных сил. Он вооружился ранцевым огнетушителем из арсенала пожарных и вместе с бойцами приступил к ликвидации пламени. Совместными усилиями удалось отбить припаркованный неподалёку легковой автомобиль, на который в любой момент мог перекинуться огонь. Серьёзных последствий удалось избежать.
Предположительно, причиной возгорания могла стать шалость детей. Сейчас проводится проверка и установление виновных лиц. Сотрудники МЧС России обращают внимание родителей, что в период школьных каникул особенно важно объяснить детям об опасности игр с огнём. Детская шалость может обернуться не только нанесением вреда чужому имуществу, но и травматизмом и гибелью самих несовершеннолетних. В ведомстве призвали родителей быть в курсе того, как проводит досуг их ребёнок.
