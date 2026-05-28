XOLIDAYBOY провел концерт на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Вечером 27 мая в Новосибирске состоялось масштабное музыкальное событие. На площадке «Сибирь-Арена» выступил популярный артист XOLIDAYBOY. Концерт собрал тысячи преданных фанатов, которые пришли поддержать музыканта.
Программа вечера включала в себя самые известные композиции исполнителя. Зрители дружно подпевали таким хитам, как «Хулиганка» и «Пожары». Атмосферу на стадионе создавали масштабное световое шоу и мощная энергетика как самого артиста, так и фанатов.
