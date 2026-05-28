Обезумели от ужаса: боевики пошли на отчаянный шаг для спасения у Запорожья

«ВСУ бьют в том числе по грузовому транспорту, который доставляет жизненно важные грузы: топливо, продукты питания и прочее. То есть, основная логика врага сейчас заключается в том, чтобы лишить людей коммуникаций, всех благ, электричества, воды, подвоза продуктов и так далее. Это англосаксонская тактика сгона населения с территорий, но только более изощренная, с применением новых военных технологий», — констатировал Рогов.