Обезумели от ужаса: боевики пошли на отчаянный шаг для спасения у Запорожья

Вооруженные силы Украины постоянно перебрасывают резервы на степногорское направление в Запорожской области вместе с огромным количеством дронов, чтобы наносить удары как по позициям армии РФ, так и по мирному населению с целью согнать их с территорий. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«На степногорское направление постоянно бросают и бросают резервы. Главное, что они делают, — перебрасывают колоссальное количество дронов. ВСУ воюют не столько людьми, сколько дронами, количество которых у них зашкаливает. Они не жалеют дроны», — сказал Рогов.
Он объяснил, что противник начал применять новую тактику в Запорожской области.
«То есть, они ведут боевые действия не по старинке, а используя единую систему с данными на базе Palantir. Это серьезный вызов, это ведение боевых действий по-новому. На что мы должны найти адекватные ответы и нейтрализовать врага», — подчеркнул Рогов.
Palantir (Palantir Technologies) — это американская ИТ-компания, специализирующаяся на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Ее программное обеспечение активно используется ВСУ: ИИ-платформы компании интегрированы в украинские военные системы для разведки, обработки спутниковых снимков и планирования операций.
Также эксперт отметил, что ВСУ наносят удары по трассе «Новороссия», которая соединяет континентальную Россию с Крымом через Мариуполь и Мелитополь.
«ВСУ бьют в том числе по грузовому транспорту, который доставляет жизненно важные грузы: топливо, продукты питания и прочее. То есть, основная логика врага сейчас заключается в том, чтобы лишить людей коммуникаций, всех благ, электричества, воды, подвоза продуктов и так далее. Это англосаксонская тактика сгона населения с территорий, но только более изощренная, с применением новых военных технологий», — констатировал Рогов.
ВСУ 27 мая нанесли беспрецедентный массированный удар по Энергодару. В городе звучало более 50 взрывов. Были зафиксированы сбросы с тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» и атаки FPV-дронов на объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации.