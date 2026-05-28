Диетолог сравнила пользу сезонных и импортных фруктов

Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» сравнила полезность магазинных и выращенных на собственных участках продуктов. «Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон, — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются», — сказала диетолог. По её словам, местные сезонные продукты заметно превосходят импортные аналоги по содержанию полезных элементов и усваиваются организмом эффективнее.