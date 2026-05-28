Диетолог сравнила пользу сезонных и импортных фруктов

Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» сравнила полезность магазинных и выращенных на собственных участках продуктов. «Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон, — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются», — сказала диетолог. По её словам, местные сезонные продукты заметно превосходят импортные аналоги по содержанию полезных элементов и усваиваются организмом эффективнее.
Эксперт также предупредила, что длительное хранение губительно для витамина С, который отвечает за иммунитет и хорошее самочувствие. Чем дольше лежат фрукты, тем меньше этого вещества в них остаётся. Говорушко дала практические советы по сохранению витаминов в урожае. «Лучше хранить фрукты целиком — при разрезании и взаимодействии с кислородом витамин разрушается быстро. При заморозке сохраняется и целостность фрукта, и витаминный состав», — отметила она.
Диетолог сравнила разные способы заготовки. «Кто-то говорит, что лучше сушить, но при сушке выделяется больше сахара, а вот заморозка — другое дело», — пояснила Говорушко. Она добавила важную деталь: размораживать ягоды нужно не при комнатной температуре, а в холодильнике — так они не теряют форму. Таким образом, правильное хранение позволяет максимально сохранить полезные свойства даже после заморозки.