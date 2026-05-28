Юрист Ярмуш рассказала о судьбе россиянки, которой грозит казнь в ОАЭ

Задержанная в ОАЭ россиянка с чемоданом наркотиков может попытаться доказать свою невиновность, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Напомним, 29-летняя Карина З. из Ивановской области уже около двух недель находится в тюрьме в Дубае. До этого девушка несколько лет жила в Таиланде, а для продления визы — выехала в ОАЭ. Перед этим она познакомилась с мужчиной, который предложил лететь вместе и купил ей билет.
Карина, по словам ее родственников, летела только с ручной кладью, однако уже в Дубае выяснилось, что на нее был оформлен еще и багаж, в котором нашли около 17 кг наркотиков. Свою вину россиянка отрицает.
По предварительной информации, спутником россиянки был британец. До вылета из аэропорта Таиланда вместе с ними был еще и знакомый спутника Карины. Там же оба мужчины обменялись чемоданами, после чего друг спутника россиянки улетел в другую страну.
В Дубае после обнаружения наркотиков новый знакомый Карины попытался переложить всю вину на нее. Однако сотрудники задержали обоих.
Ситуацию осложняет то, что распространение наркотиков в ОАЭ карается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения или смертной казнью.
«Надо понимать, что если у гражданина в любой стране найдут в багаже наркотики, это является основанием для его ареста, возбуждения уголовного дела. Это может быть, как минимум, хранение и перевозка этих наркотических веществ. Во всех странах это тяжкие статьи уголовных кодексов. Поэтому сейчас защита, конечно, может выдвигать объяснения о том, что россиянку подставили, но для установления истины будут проводиться экспертизы, например, ДНК-тесты, чтобы понять, дотрагивалась девушка до этих запрещенных веществ или нет. Ее возражения будут проверяться», — пояснила Ярмуш.
По словам юриста, если вина девушки будет доказана, то отбывать наказание она будет в ОАЭ.
«Может быть очень суровое наказание, все зависит от того, сколько было найдено наркотиков, для чего она это перевозила, каким образом. Тяжесть наказания будет зависеть от этих условий. И если она будет осуждена, единственное, о чем она может попросить, это чтобы ее передали для отбывания наказания в РФ. Если суд ОАЭ с этим согласится», — добавила специалист.
