Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Ярмуш рассказала о судьбе россиянки, которой грозит казнь в ОАЭ

Россиянка уже около двух недель находится в тюрьме в Дубае из-за чемодана с наркотиками. Ей грозит наказание вплоть до смертной казни. Как она может избежать наказания — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Задержанная в ОАЭ россиянка с чемоданом наркотиков может попытаться доказать свою невиновность, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Напомним, 29-летняя Карина З. из Ивановской области уже около двух недель находится в тюрьме в Дубае. До этого девушка несколько лет жила в Таиланде, а для продления визы — выехала в ОАЭ. Перед этим она познакомилась с мужчиной, который предложил лететь вместе и купил ей билет.

Карина, по словам ее родственников, летела только с ручной кладью, однако уже в Дубае выяснилось, что на нее был оформлен еще и багаж, в котором нашли около 17 кг наркотиков. Свою вину россиянка отрицает.

По предварительной информации, спутником россиянки был британец. До вылета из аэропорта Таиланда вместе с ними был еще и знакомый спутника Карины. Там же оба мужчины обменялись чемоданами, после чего друг спутника россиянки улетел в другую страну.

В Дубае после обнаружения наркотиков новый знакомый Карины попытался переложить всю вину на нее. Однако сотрудники задержали обоих.

Ситуацию осложняет то, что распространение наркотиков в ОАЭ карается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения или смертной казнью.

«Надо понимать, что если у гражданина в любой стране найдут в багаже наркотики, это является основанием для его ареста, возбуждения уголовного дела. Это может быть, как минимум, хранение и перевозка этих наркотических веществ. Во всех странах это тяжкие статьи уголовных кодексов. Поэтому сейчас защита, конечно, может выдвигать объяснения о том, что россиянку подставили, но для установления истины будут проводиться экспертизы, например, ДНК-тесты, чтобы понять, дотрагивалась девушка до этих запрещенных веществ или нет. Ее возражения будут проверяться», — пояснила Ярмуш.

По словам юриста, если вина девушки будет доказана, то отбывать наказание она будет в ОАЭ.

«Может быть очень суровое наказание, все зависит от того, сколько было найдено наркотиков, для чего она это перевозила, каким образом. Тяжесть наказания будет зависеть от этих условий. И если она будет осуждена, единственное, о чем она может попросить, это чтобы ее передали для отбывания наказания в РФ. Если суд ОАЭ с этим согласится», — добавила специалист.

Ранее мама россиянки, которой грозит казнь в ОАЭ, озвучила AIF свою версию.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше