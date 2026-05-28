В «Авито» рассказали, что россияне считают главными факторами успеха в работе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Самым важным фактором для карьерного успеха 11% россиян назвали профессиональные знакомства и окружение, еще по 8% опрошенных считают ключевыми личные навыки и опыт, стажировки во время учебы и востребованность профессии. Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 10 тыс. человек, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.