Власти Польши и Британии назвали страну, представляющую самую большую угрозу

Политическое руководство Польши и Британии расценили Россию как наиболее серьёзную угрозу их безопасности. Об этом говорится в соглашении, подписанным накануне премьер-министром монархии Киром Стармером и польским премьером Дональдом Туском.
В документе, опубликованном на сайте британского правительства, сообщается о договоренности двух стран сотрудничать «в области безопасности и обороны».
«Было дано определение Российской Федерации как наиболее значимой долгосрочной угрозы безопасности…» — говорится в документе.
Накануне сообщалось, что соглашение охватит самые широкие области: от вопросов охраны границ до проектирования и разработки новых средств противовоздушной обороны и средств ПВО.