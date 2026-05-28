Ущерб реке Рудной от золотодобычи в Красноярском крае достиг 28,5 млн рублей

На юге Красноярского края, в Ермаковском округе, компания, у которой обнаружились нарушения, добывала рассыпное золото с 2024 года. Работали с нарушением технологической схемы, которую согласовало Росрыболовство. В итоге в реку Рудную шли загрязненные сточные воды. По данным прокуратуры, концентрация загрязняющих веществ в пробах воды превышала допустимые значения в 1,4 тысячи раз. Размер причиненного ущерба составил 28,5 млн руб. Возбуждены административные дела за следующие нарушения: условий пользования водным объектом, правил охраны водных объектов, требований к охране и использованию водных объектов общего пользования, требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. Недропользователь возместил 1,5 млн руб. Выплата остальной суммы — на контроле прокуратуры, — подчеркивают в ведомстве.