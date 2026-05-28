Жена Байдена испугалась, что на дебатах с Трампом у него случился инсульт

Бывшая первая леди США Джилл Байден призналась, что в июне 2024 года во время предвыборных дебатов подумала, что у её супруга, экс-главы Белого дома, случился инсульт.
Политик выступал с речью на встрече, на которой его оппонентом был нынешний американский лидер Дональд Трамп. По словам бывшей первой леди, её муж на мероприятии выглядел плохо.
«Когда я смотрела на это (дебаты — прим. ред.), я подумала: “Боже мой, у него инсульт”. И это напугало меня до смерти», — сказала супруга экс-президента в интервью для программы Sunday Morning на телеканале CBS News.
Джилл Байден уточнила, что не знает, что именно случилось в этот момент. Она пояснила, что её испуг был связан с тем, что видела мужа в таком состоянии впервые.
Напомним, в мае 2025 года газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителя минюста США написала, что Джилл Байден могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми. В ведомстве заявили, что это связано с тем, что бывшая первая леди проигнорировала проблемы со здоровьем своего мужа. В том же месяце появилась информация, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака.