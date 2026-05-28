Жена Байдена испугалась, что на дебатах с Трампом у него случился инсульт

Напомним, в мае 2025 года газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителя минюста США написала, что Джилл Байден могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми. В ведомстве заявили, что это связано с тем, что бывшая первая леди проигнорировала проблемы со здоровьем своего мужа. В том же месяце появилась информация, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака.