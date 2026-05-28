В 2028 году в Красноярске могут открыть Дом работающей молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2028 году в Красноярске может открыться новый молодежный центр, который объединит молодых специалистов предприятий и участников трудового отряда главы города.
Предполагается, что Дом работающей молодежи разместится на ул. Семафорной, 193.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, после чего будет подана заявка на участие во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». Результаты станут известны в день молодежи в 2027 году. В случае победы ремонтные работы будут проведены в год 400-летия Красноярска, отмечает пресс-служба мэрии.
Пространство площадью в 500 квадратных метров позволит развивать действующие проекты и создавать новые точки роста для работающей молодежи.
В левом крыле помещения расположится переговорная комната, где можно проводить встречи и реализовывать совместные проекты, многофункциональное пространство для создания медиапродуктов — записи подкастов или звуковых дорожек и фотосъемки, а также рабочие кабинеты на 2−3 человека, где смогут расположиться молодые люди, которые работают на удаленке или являются самозанятыми.
В правой части молодежного центра будет организовано свободное пространство, которое можно трансформировать в зависимости от задач пространства, конференц-зал с современным экраном, небольшая зона кухни и зона свободного посещения, где можно будет проводить время в кругу единомышленников.
Особой точкой притяжения станут мастерские, где можно будет работать с деревом и металлом. Уже сейчас бойцы столярной бригады Трудового отряда главы города полностью обеспечивают потребность мобильных бригад в так называемых «щипалках» — приспособлениях для сбора мусора. В планах — создать больше специализированных бригад.
Еще одной из особенностей в оформлении пространства станет выставка, которая будет рассказывать истории предприятий региона и их сотрудников, демонстрировать рабочие специальности.