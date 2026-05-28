Украина хочет открыть новый фронт: Зеленский пошел на самый безумный шаг

Украина все чаще стала угрожать Белоруссии атаками. Военный эксперт Кнутов эксклюзивно для aif.ru прокомментировал ситуацию и объяснил, с какой целью Киев пытается спровоцировать Минск.

Источник: Аргументы и факты

Украина угрозами в адрес Белоруссии пытается спровоцировать Минск на конфликт, к тому же Киев пытается вынудить присоединиться к провокациям Польшу. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Со стороны Украины в последние дни звучат угрозы в адрес Белоруссии. Одним из последних выступил с угрозами командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, он заявил, что украинские военные определили «первые 500 целей» для ударов по белорусской территории.

«Украина пытается спровоцировать Белоруссию, открыть второй фронт. Киев пытался втянуть Прибалтику в это дело сначала, но не получилось. Поэтому они переключились на Белоруссию», — сказал Кнутов.

Военный эксперт отметил, что на попытки Киева спровоцировать Минск на ответный удар указывает информация главы Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича о том, что только за прошедшую неделю в стране было отражено свыше 116 пролетов так называемых транзитных БПЛА со стороны Украины.

«Украина реально готовится к тому, чтобы спровоцировать Белоруссию на конфликт, пытается втянуть Минск в боевые действия, фактически открыть второй фронт, чтобы РФ перебросила свои войска из Донбасса в Белоруссию. Таким образом ВСУ пытаются решить свои провалы. Киев попытается еще втянуть другие страны, в первую очередь Польшу. Поэтому ситуация крайне опасная», — подчеркнул Кнутов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
