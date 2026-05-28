Украина хочет открыть новый фронт: Зеленский пошел на самый безумный шаг

Украина угрозами в адрес Белоруссии пытается спровоцировать Минск на конфликт, к тому же Киев пытается вынудить присоединиться к провокациям Польшу. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Со стороны Украины в последние дни звучат угрозы в адрес Белоруссии. Одним из последних выступил с угрозами командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, он заявил, что украинские военные определили «первые 500 целей» для ударов по белорусской территории.
«Украина пытается спровоцировать Белоруссию, открыть второй фронт. Киев пытался втянуть Прибалтику в это дело сначала, но не получилось. Поэтому они переключились на Белоруссию», — сказал Кнутов.
Военный эксперт отметил, что на попытки Киева спровоцировать Минск на ответный удар указывает информация главы Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича о том, что только за прошедшую неделю в стране было отражено свыше 116 пролетов так называемых транзитных БПЛА со стороны Украины.
«Украина реально готовится к тому, чтобы спровоцировать Белоруссию на конфликт, пытается втянуть Минск в боевые действия, фактически открыть второй фронт, чтобы РФ перебросила свои войска из Донбасса в Белоруссию. Таким образом ВСУ пытаются решить свои провалы. Киев попытается еще втянуть другие страны, в первую очередь Польшу. Поэтому ситуация крайне опасная», — подчеркнул Кнутов.