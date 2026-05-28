Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске впервые провели родственную пересадку почки в краевой больнице

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской краевой клинической больнице впервые выполнена успешная родственная трансплантация почки. Операция прошла без осложнений, донор и реципиент чувствуют себя хорошо.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской краевой клинической больнице впервые выполнена успешная родственная трансплантация почки. Операция прошла без осложнений, донор и реципиент чувствуют себя хорошо.

Пациентом стал 51-летний мужчина с тяжелой почечной недостаточностью, развившейся на фоне сахарного диабета. В течение трех лет он был вынужден регулярно проходить процедуры гемодиализа. Донором стала его 43-летняя сестра.

Как отмечают врачи, родственная трансплантация является плановой операцией, что позволяет тщательно подготовить и донора, и пациента. Кроме того, минимизируется время между изъятием и пересадкой органа, что повышает его сохранность и снижает риски осложнений.

Женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Мужчина также чувствует себя хорошо и будет выписан на 14-е сутки после операции.

В краевом минздраве сообщают, что развитие высокотехнологичной медицинской помощи является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

16+