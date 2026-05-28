На прямую линию губернатора Красноярского края поступило больше 2,5 тысяч обращений

На прямую линию губернатора Михаил Котюкова жители Красноярского края прислали больше 2,5 тысяч обращений. Прямая линия продлилась почти два часа и глава региона успел дать больше 20 ответов, в части вопросов потребовал разобраться руководителей ведомств и муниципальных образований. Больше всего обращений поступило от жителей большого Красноярска, Иланско-Нижнеингашского, Сосновоборского, Емельяновского и Рыбинского муниципальных округов. Жители жаловались на дороги и проблемы в ЖКХ. Также много обращений поступило по теме здравоохранения, образования, социального обслуживания и благоустройства. Губернатор пообещал, что все поступившие обращения будут распределены по территориям и ведомствам. Решение проблем Михаил Котюков ставит на особый контроль. Если какой-то из вопросов требует более масштабного и глубокого подхода, мы готовы взять его в более детальную проработку в рамках формирования бюджета и краевых программ на трехлетний период, — уточнил губернатор. Он считает, что практика проведения прямых эфиров зарекомендовала себя, как инструмент для получения актуального среза реального положения дел в территориях. Этот формат будет использоваться и дальше. При этом, по словам Михаила Котюкова, жители в любое время могут направлять свои обращения через социальные сети или общественную приемную.