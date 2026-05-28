На прямую линию губернатора Михаил Котюкова жители Красноярского края прислали больше 2,5 тысяч обращений. Прямая линия продлилась почти два часа и глава региона успел дать больше 20 ответов, в части вопросов потребовал разобраться руководителей ведомств и муниципальных образований. Больше всего обращений поступило от жителей большого Красноярска, Иланско-Нижнеингашского, Сосновоборского, Емельяновского и Рыбинского муниципальных округов. Жители жаловались на дороги и проблемы в ЖКХ. Также много обращений поступило по теме здравоохранения, образования, социального обслуживания и благоустройства. Губернатор пообещал, что все поступившие обращения будут распределены по территориям и ведомствам. Решение проблем Михаил Котюков ставит на особый контроль. Если какой-то из вопросов требует более масштабного и глубокого подхода, мы готовы взять его в более детальную проработку в рамках формирования бюджета и краевых программ на трехлетний период, — уточнил губернатор. Он считает, что практика проведения прямых эфиров зарекомендовала себя, как инструмент для получения актуального среза реального положения дел в территориях. Этот формат будет использоваться и дальше. При этом, по словам Михаила Котюкова, жители в любое время могут направлять свои обращения через социальные сети или общественную приемную.
На прямую линию губернатора Красноярского края поступило больше 2,5 тысяч обращений
На прямую линию губернатора Михаил Котюкова жители Красноярского края прислали больше 2,5 тысяч обращений. Прямая линия продлилась почти два часа.