В РФ могут бесплатно установить линзу для лечения катаракты: в Минздраве рассказали об отечественной разработке

В России началось производство отечественной линзы «Ясень». Она способна заменить работу естественного хрусталика. Гражданам РФ доступна бесплатная установка уникальной линзы. Так пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В Министерстве сообщили, что отечественная разработка предназначена для лечения катаракты. Такой возможностью можно воспользоваться бесплатно по программе госгарантий.
Производство линз осуществляется в исследовательском центре «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Предприятие планирует выпускать до 12 тысяч линз в год. Затем центр намерен увеличить производство. Предприятие планирует в будущем выпускать до 25 тысяч единиц продукции в год.
«Стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы “Ясень”, которая заменяет работу естественного хрусталика», — проинформировали в Минздраве.
Ведомство отмечает, что линза превосходит стандартные монофокальные модели. Ее установка позволяет решить целый комплекс задач по коррекции зрения.
«После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях», — рассказали в Минздраве.
Ведомство между тем выступило с инициативой сделать электронными рецепты на рецептурные препараты. Соответствующие лекарства нельзя будет приобрести с помощью бумажного доказательства. Рецепт обязательно должен быть представлен в электронном варианте. Так Минздрав планирует бороться с осуществляемыми на территории России продажами рецептурных препаратов без рецепта. Законопроект призван исправить ситуацию.
Кроме того, в стране плотно взялись за ситуацию с алкоголем. В прошлом году показатель потребления спиртного на душу населения оказался ниже ожидаемого. Он составил 8,06 литра этанола на человека. Ожидаемый показатель равнялся 8,4 литра. Потребление алкоголя в РФ оказалось на 5% ниже, чем прогнозировалось. Стране удалось превзойти установленную на 2026 год цель по снижению потребления спиртного. Перед Минздравом стояла задача достичь планки в 8,3 литра.