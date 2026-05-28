Срочник вернулся инвалидом: семья Ербаяна Мухтара заявила, что его состояние ухудшилось

Информация об ухудшении состояния Ербаяна Мухтара, который в 2024 году вернулся из армии инвалидом, опубликована в совместном посте от имени солдата и его врача Улпан Серикбаевой. В посте врач-реабилитолог отметила, что делает официальное заявление от имени родителей солдата:
«Многие из вас знают меня как специалиста по восстановлению и реабилитации Мухтара Ербаяна. Хочу официально сообщить: вчера Мухтар Ербаян был экстренно госпитализирован в Национальный координационный центр экстренной медицины. На данный момент наблюдается ухудшение состояния. Несмотря на то что я сама сейчас нахожусь на больничном, по просьбе родителей Ербаяна делаю это официальное заявление», — сообщила она.
Она добавила, что в данный момент Ербаян находится в реанимации, и родители не могут получить полную необходимую информацию о состоянии его здоровья:
«В связи с этим просим всех не оставаться равнодушными и, по возможности, помочь нам. Просим поддержать Ербаяна молитвами, добрыми мыслями и словами поддержки. Сейчас это очень важно как для него самого, так и для его семьи», — написала Улпан Серикбаева.