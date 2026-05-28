Красноярский край отправил в Китай четыре тысячи тонн рапсового жмыха

В мае 2026 года из Красноярского края в Китай экспортировали 129 партий рапсового жмыха общим весом свыше четырех тысяч тонн. Отправку товара проконтролировали инспекторы регионального Россельхознадзора.
Вся продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера — это подтвердили лабораторные исследования. Поставки осуществлялись автомобильным и железнодорожным транспортом.
Всего с начала года с территории края в Поднебесную экспортировали 639 партий жмыха общим весом 25,8 тысячи тонн — это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.